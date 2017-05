Vermiste zwemmer uit water gehaald in Budel-Dorplein

BUDEL-DORPLEIN - Bij natuurgebied De Hoort in Budel-Dorplein is zondagavond een vermiste zwemmer uit het water gehaald. Dat bevestigt de politie. Er was onder andere een traumahelikopter opgeroepen op de man te vinden.

De brandweer zocht in het water naar de persoon en wist de man rond zes uur 's avonds uit het water te krijgen.



De man is gereanimeerd en wordt naar het ziekenhuis gebracht.