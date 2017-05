Hattrickheld Cyriel Dessers trots na promotie met NAC: 'Ik besef het nog niet helemaal'

NIJMEGEN - Met vier doelpunten in twee wedstrijden tegen NEC was Cyriel Dessers de grote man tijdens de finale van de play-offs. Zondag scoorde hij drie keer tijdens de 1-4 zege in Nijmegen. De spits kan nog niet helemaal geloven dat promotie naar de eredivisie een feit is.

"Voor ons is het geweldig, absoluut. Hier zijn geen woorden voor", zei Dessers na afloop van de wedstrijd en een kort eerste feestje met de fans. "We zijn het hele jaar afgeschreven geweest. We hebben in de put gezeten, waren niet goed genoeg en hadden niet genoeg NOAD. Maar aan het einde gaan we glansrijk naar de eredivisie."



Dessers weet dat NAC nu naar het hoogste niveau gaat. "Maar ik besef het nog niet helemaal. Zoveel emotie, het is zo'n schok. Maar als we in Breda aankomen gaat het besef wel komen, als we al dat volk gaan zien."



'Altijd blijven geloven'

Drie keer scoorde Dessers in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. "Ik ben heel blij dat ik heb kunnen doen waar ik goed in ben, goals maken. Dat ik zo belangrijk heb kunnen zijn als hier vandaag en ook in de afgelopen weken, dat vervult mij met trots. Ik ben blij dat ik dit heb kunnen doen voor zo'n schitterende club."



De promotie komt na een bewogen seizoen. "We zijn er altijd in blijven geloven, ook als het minder ging. We hebben vandaag laten zien dat we een team zijn."



Fabian Sporkslede stond met een heel grote glimlach de pers te woord. "Natuurlijk. We zijn hartstikke blij. We hebben er keihard voor geknokt om te promoveren, vandaar die grote glimlach. Voor heel veel jongens is dit het mooiste moment tot nu toe. Dit is gewoon super om mee te maken. We hebben er echt keihard voor geknokt."Ook directeur Justin Goetzee was trots op zijn club. "Fantastisch. Met zo'n mooie jonge ploeg, fantastisch. Ik ben er echt heel blij mee."