Vliegtuigje maakt heftige landing in Breda [VIDEO]

BREDA - Een man heeft zondag een noodlanding gemaakt met een propellervliegtuigje op Breda International Airport. Het toestel is total loss, maar de piloot raakte gelukkig niet gewond.

Het ging om een vliegtuigje van een huurder, dus niet van het vliegveld zelf. De man had de kap van het vliegtuig niet goed dichtgedaan. Toen hij opsteeg, ging de kap een beetje open. Hij maakte een stuurcorrectie en verloor een wiel van het landingsgestel.

Paniek

Hij raakte in paniek en zette een noodlanding in. Maar zonder wiel klapte het vliegtuig frontaal op het gras. Het propellervliegtuig is total loss. Niemand raakte gewond.