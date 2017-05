Huldiging voor gepromoveerd NAC op volgepakte parkeerplaats Rat Verlegh Stadion [LIVE]

BREDA - NAC speelt volgend seizoen in de eredivisie. De club promoveert na het winnen van de play-offs. Maandagavond is de eerste huldiging. Op P5, de parkeerplaats naast het Rat Verlegh Stadion. Omroep Brabant is er live bij.

NAC verwacht de spelers tussen negen en tien uur in de avond bij het stadion. De supporters die in Nijmegen bij de wedstrijd aanwezig waren arriveerden kort voor negen uur al op P5.