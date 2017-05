Fietser belandt zwaargewond in sloot na aanrijding

RIJSBERGEN - Een fietser is zondagavond zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto in Rijsbergen. De fietser belandde in de sloot. Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen.

De bestuurder van de auto was volgens omstanders hevig geschrokken. Het ongeluk gebeurde op de Bredaseweg, vlakbij camping Fort Oranje.



Het slachtoffer is met de ambulance onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.