Brandweer redt ram uit sloot in Klein-Zundert

ZUNDERT - Een wandelaar in een natuurgebied aan de Sprundelsebaan in Klein-Zundert ontdekte zondagavond een ram in de sloot, die net met zijn hoofd boven water kwam. De brandweer moest komen om het beest weer op het droge te helpen.

De brandweermannen maakten van een touw een soort lasso en plaatsten die om de nek van de ram. Zo konden ze het dier dichterbij krijgen. Met een brandweerslang is het dier de kant opgetrokken.

Rustig

De ram bleef opmerkelijk rustig en werkte goed mee met de reddingsactie, aldus omstanders.