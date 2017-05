Fietsster overleden na ongeval met vrachtwagen, meisje in fietsaanhanger blijft ongedeerd

BREDA - Een vrachtwagenchauffeur heeft maandagochtend op de Academiesingel in Breda een fietsster aangereden. De vrouw is overleden. Een meisje dat in een aanhanger achter de fiets zat, raakte niet gewond.

Het ongeval gebeurde maandagochtend vroeg. Of de omgekomen vrouw de moeder van het meisje is, is nog onbekend. Het meisje is opgevangen door de politie.



Het ongeluk is afgezet met schermen. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.



Ook bij een ongeluk in Bergen op Zoom kwam maandagochtend een fietser om het leven . Ook hij werd aangereden door een vrachtwagen.