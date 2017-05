Brand gesticht in kantoor van transportbedrijf Van de Camp in Oss

OSS - Bij transportbedrijf Van de Camp aan de Randmeer in Oss heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. Het vuur werd rond drie uur ontdekt. Volgens een wijkagent is er sprake van brandstichting.

Het vuur woedde in het kantoor van het transportbedrijf. De brandweer - die met groot materieel uitrukte - forceerde onder meer een rolluik en was de brand relatief snel de baas.



'Wachten politie-onderzoek af'

Hoe groot de schade is, is niet duidelijk. Maar het heeft geen grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. "Wij zijn gewoon geopend en werken gewoon door", vertelt een woordvoerster.



Over het gegeven dat de brand aangestoken zou zijn, laat ze zich niet uit. "Wij wachten het politieonderzoek af."