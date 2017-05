Waterleiding in basisschool springt kapot, lesgeven onmogelijk

NISTELRODE - Een snelkoppeling van een waterleiding op de tweede verdieping van basisschool De Beekgraaf in Nistelrode sprong zondagavond kapot en zorgde voor enorme schade. Eerst stroomde de tweede verdieping vol water waardoor de vloer en daaronder het plafond naar de eerste etage compleet verzadigde. Doordat het plafond verzadigd was, sijpelde het water ook naar de eerste verdieping.

De directeur van de basisschool Gerard van Bergen denkt dat de waterleiding al meerdere dagen aan het lekken was. "Omdat ook de eerste verdieping al onder water stond, denken we dat het al langer aan de gang was. De school was echt doorweekt."



"Helaas moesten we de 260 kinderen van de basisschool mededelen dat ze maandag niet welkom waren", zegt Gerard. Waarschijnlijk blijft het niet alleen bij de maandagochtend want wanneer de lessen weer hervat worden is nog onbekend. "We hopen op een of twee dagen, maar zeker weten doen we het niet." Op dit moment zijn er nog maar twee leslokalen enigzins bruikbaar terwijl er elf groepen zijn die een lokaal nodig hebben.



Samen met de gemeente en de brandweer bekijken ze hoe dit probleem het beste op kunnen lossen. "De voorkeur gaat uit naar lesgeven in de school zelf, maar dan moet het wel verantwoord zijn. Het liefst starten we morgen weer met onderwijs."Maandagmorgen is gelijk gestart met opruimen. In de school staan pompen om al het water weg te pompen. Op de eerste verdieping is de vloerbedekking er al uit. Deze was niet meer te redden. Gerard van Bergen:"Op sommige plekken is het plafond verwijderd. Het was helemaal doorweekt en het dreigde naar beneden te vallen."