Huldiging NAC op Grote Markt in Breda LIVE te volgen bij Omroep Brabant

BREDA - Het is maandagmiddag opnieuw één groot feest voor de NAC-supporters. Zondagavond werd de ploeg al geëerd en vanmiddag wordt dat nog eens dunnetjes overgedaan op de Grote Markt in Breda. Omroep Brabant is er live bij op internet, radio en televisie.

De huldiging begint om vier uur en duurt tot vijf uur. De NAC-spelers worden op het bordes van het stadhuis gepresenteerd aan alle supporters. Wie daar bij wil zijn, zal op tijd moeten komen: want vol is vol en dan gaat de Grote Markt dicht.



Er zijn geen optredens van artiesten, laat NAC weten. "Alle muziek komt uit de speakers."



Uitvaart van de bisschop

Fans zijn pas vanaf twee uur welkom op de Grote Markt. "In verband met de uitvaart van bisschop Ernst vragen wij iedereen dit tijdstip te respecteren en dus pas vanaf twee uur te komen", laten NAC en de gemeente weten.



Zondagavond werd er na de 1-4 overwinning op NEC al flink feest gevierd op parkeerplaats P5 bij het Rat Verlegh Stadion. Daar werden de spelers één voor één op het podium geroepen en toegejuicht.