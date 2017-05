Wielrenner (73) overlijdt na ongeluk tijdens toertocht

HOOGERHEIDE - De wielrenner die vrijdagmiddag op de Scheldeweg in Hoogerheide gewond raakte tijdens een toertocht is afgelopen weekend aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer, een 73-jarige man uit Putte, kwam in botsing met een andere deelnemer aan de toertocht.



Ziekenhuis in Tilburg

De man uit Putte werd nog met een ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht, maar daar overleed hij.