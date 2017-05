Verkeershufter negeert stopteken en rijdt verkeersregelaar aan

OISTERWIJK - Een échte verkeershufter vond het zaterdagmiddag nodig om een verkeersregelaar in Oisterwijk aan te rijden. De regelaar stond vanwege Intents festival het verkeer om te leiden bij de Burgemeester Vogelslaan toen hij een stopteken aan de bestuurder gaf.

De automobilist had duidelijk geen zin om te stoppen en negeerde het teken. Daardoor reed hij met lichte snelheid tegen de benen van de verkeersregelaar aan. Deze viel hierdoor op de motorkap van de auto.



Woedend

Dit was voor de bestuurder helemaal de druppel. Hij stapte woedend uit en gaf de regelaar ook nog een flinke duw tegen zijn borst. Vervolgens stapte hij weer in zijn auto en reed weg in de richting van de Rembrandt van Rijnstraat.



De verkeersregelaar raakte lichtgewond en deed aangifte. De politie doet onderzoek