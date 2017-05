'Wat wij hier leren? Verhuizen!', kinderen basisschool boos over derde verhuizing in acht jaar

SPRANG-CAPELLE - Kinderen uit groep 8 van basisschool Villa Vlinderhof in Sprang-Capelle zijn boos. De schoolleiding wil hen komend schooljaar in een andere locatie lesgeven. Twee kilometer verderop in basisschool Vrijhoeve, vanwege ruimtegebrek. Het zou voor deze kinderen de derde verhuizing in acht jaar tijd worden. "Er is niet serieus naar het belang van onze kinderen gekeken. Dat is een schoolleiding onwaardig."

Om te protesteren tegen het voornemen van de schoolleiding verzamelden de leerlingen en ouders zich maandagochtend met spandoeken, toeters en spandoeken voor het schoolgebouw. Een halfuur lang maakten zij daar lawaai.



De leerlingen droegen borden en spandoeken met teksten zoals 'Groep 8 blijft hier!', 'Villa Verhuishof' en 'Wat leer je op Villa Vlinderhof? Verhuizen, verhuizen, verhuizen'.



Nieuws tijdens Cito-toets

De ouders wilden met hun protestactie de schoolleiding overvallen. "Wij werden anderhalve week geleden namelijk ook overvallen met dit nieuws", legt Petra van Amersfoort uit. "Wij zijn absoluut niet te spreken over de timing van de schooldirectie en de besluitvormingsprocedure."



"De leerlingen kregen het nieuws tijdens hun Cito-toetsweek te horen", vertelt Van Amersfoort. "Het bericht kwam via andere leerlingen tot hen, omdat de schooldirectie verzuimde eerst de bewuste leerlingen en ouders in te lichten en daarna pas de rest van de school.”



Pineut

De ouders wijzen erop dat de schooldirectie met de voorgenomen verhuizing een 'belofte schaamteloos verbreekt'. “Vijf jaar geleden moesten deze leerlingen al een schooljaar verkassen naar een andere locatie vanwege ruimtegebrek in Villa Vlinderhof. Anderhalf jaar later weer, naar de nieuwbouwlocatie. Destijds is in een mail aan de ouders de belofte gedaan dat kinderen van groep 8 nooit meer van de hoofdlocatie zouden hoeven verhuizen. Wij vragen ons af waarom onze kinderen nu dan toch de pineut zijn."



Van Amersfoort denkt dat het feit dat kinderen uit groep acht zelf kunnen fietsen naar de nieuwe locatie de doorslag heeft gegeven bij de beslissing van de schoolleiding. "Alle andere pedagogische aspecten zijn onderbelicht gebleven, maken we op uit de brief en gesprekken met de directie. Daarmee is niet serieus naar het belang van onze kinderen gekeken. Dat is een schoolleiding onwaardig."



Politiek

De drie grootste politieke fracties van de gemeente Waalwijk - VVD, Lokaal Belang en GroenLinksaf - willen uitleg over de huisvestingsproblematiek.