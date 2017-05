Man laat supermarktpersoneel schrikken met pistool, maar komt gewoon weer boodschappen doen

TILBURG - Een 25-jarige man heeft zaterdag het personeel van een supermarkt in Tilburg de stuipen op lijf gejaagd door met een gasdrukpistool te zwaaien. Het leek om een overval te gaan, maar later bleek het een grap te zijn. De man is een dag later aangehouden.

De Tilburger liep 's ochtends met het pistool de winkel aan de Trouwlaan binnen en riep dat het om een overval ging. De man zei vervolgens direct dat het een grap was en ging verder met zijn boodschappen.



Bedreigd

Een medewerkster van de supermarkt vond het verre van grappig en voelde zich erg bedreigd. Ze deed aangifte bij de politie en die ging meteen op zoek naar de man.



Agenten konden de man niet vinden. Op zondag kwam hij opnieuw in de supermarkt om boodschappen te doen. De medewerkster herkende de man en belde meteen de politie. De man is aangehouden en het gasdrukpistool is later in zijn huis teruggevonden.