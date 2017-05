Gewonde bij bedrijfsongeluk op scheepswerf in Moerdijk

MOERDIJK - Op een scheepswerf aan de Graanweg in Moerdijk is maandagochtend een man ernstig gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk.

Op het terrein zijn meerdere ambulances aanwezig en ook de traumahelikopter is geland. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk.



Het slachtoffer is naar het het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De Inspectie SZW heeft nog geen melding ontvangen van het bedrijfsongeluk.