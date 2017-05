Kilo's cocaïne gesmokkeld onder goederentrein: politie pakt drie mannen op

LAGE ZWALUWE - De politie heeft bij station Lage Zwaluwe drie mannen uit Bergen op Zoom aangehouden die ervan verdacht worden kilo’s cocaïne per trein naar het buitenland te hebben willen smokkelen. De cocaïne was in tassen onder een goederentrein verstopt.

Het gaat om drie mannen van 24, 27 en 30 jaar oud. Ze wilden in totaal 24 kilo cocaïne de grens over krijgen.



Eindstation Milaan

De politie was na verdachte situaties bij het station Lage Zwaluwe een onderzoek gestart. Vorige week zagen ze dat drie mannen daar tassen verstopten onder een wagon van een goederentrein. De trein kwam uit Moerdijk en had als eindstation Milaan.



Toen de mannen de cocaïne hadden verstopt en wilden vertrekken, kregen ze een stopteken van de politie. De mannen negeerden dit teken en sloegen op de vlucht. Na een korte achtervolging wist de politie de mannen aan te houden.

24.000 euro

Naast de 24 kilo cocaïne onder de goederentrein, vond de politie in de auto van de verdachten een geldbedrag van 24.000 euro.



De politie is een onderzoek gestart naar de verdachten. De drie mannen zitten vast.