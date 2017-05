Avondvierdaagse in Eindhoven afgelast, ‘We willen geen risico’s nemen’

EINDHOVEN - De avond4daagse in de Eindhovense wijk Blixembosch gaat maandagavond niet door. Dat besloot de organisatie naar aanleiding van de waarschuwingen van de Koninklijke Wandelbond Wandelbond Nederland. KNMI heeft voor heel het land code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien, met windstoten, hagel en regen.

“We hebben het nieuwsbericht erbij gepakt en onze conclusies getrokken”, aldus Linda Lodewijks van de organisatie in Blixembosch. “Vorig jaar hebben we door code geel, oranje en rood gelopen, maar dat risico willen we niet weer lopen.”



De groep in de wijk in het noorden van Eindhoven bestaat uit 400 deelnemers, waaronder ook veel kinderen. “Die laat je niet onder zulke weersomstandigheden wandelen”, aldus Lodewijks. “We gaan morgen gewoon lekker beginnen.”



Er kan tot en met vrijdagavond nog gewandeld worden, dus de deelnemers kunnen alsnog morgen beginnen en hun vier avondwandelingen maken.