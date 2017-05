Breda kleurt geel-zwart, al veel NAC-fans op Grote Markt

BREDA - Al veel in geel-zwart uitgedoste fans hebben zich maandagmiddag verzameld op de Grote Markt in Breda. Rond vier uur verschijnen de spelers en trainersstaf op het bordes van het stadhuis voor de officiële huldiging. Vanwege de hitte wordt supporters aangeraden om veel te drinken en zelf bijvoorbeeld een flesje water mee te nemen.

De markt is afgezet met hekken. Op de Grote Markt is plaats voor maximaal 6000 supporters. Daarna wordt de markt afgesloten.



Vorlgens de weersvoorspellingen wordt vanmiddag tijdens de huldiging ongeveer dertig graden. Zoals het er nu uitziet trekken de voorspelde onweersbuien langs Breda of komen pas later in de avond de buurt bij Breda.NAC promoveerde zondag ten koste van NEC naar de eredivisie. De Bredanaars speelden ijzersterk en versloegen de Nijmegenaren met 1-4.De eerste huldiging van NAC vond zondagavond na de wedstrijd plaats op de overvolle parkeerplaats bij het stadion. De huldiging op de Grote Markt is op initiatief van de gemeente Breda.