Na vrouw (52) ook man (54) overleden die met auto in Nieuwe Waterweg belandde

PERNIS - De 54-jarige man uit Woensdrecht die zaterdagavond met zijn auto in Pernis in het water terechtkwam, is overleden. De 52-jarige vrouw die naast hem in de auto zat, overleed zaterdag ter plekke.

De auto reed rond elf uur tegen een betonnen wegafscheiding op het Tankhoofd op industrieterrein Vondelingenplaat in Pernis (Zuid-Holland). Door de klap kwam de auto in de Nieuwe Waterweg. De man werd in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. Daar is hij overleden, meldt de politie maandag.



De politie onderzoekt alle mogelijke scenario's van hoe dit kon gebeuren. Ook worden er camerabeelden opgevraagd en is er gesproken met familieleden van de slachtoffers.