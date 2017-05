Politie zoekt met helikopter en hond naar verdachten van diefstal

HEUSDEN - De politie is in een bosgebied in Oudheusden op zoek naar een man die verdacht wordt van diefstal. Er is een Burgernetmelding uitgegaan. Eerder was de politie op zoek naar twee mannen in donkere kleding die het bosgebied in waren gelopen. Een van hen is al opgepakt.

De politie zoekt verder naar de andere verdachte en gebruikt daarvoor onder meer een helikopter en een hond. Wie de man ziet, wordt gevraagd geen actie te ondernemen, maar 112 te bellen.