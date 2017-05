'Ik ga niet met koffer vol geld lopen, maar die 110.000 euro premie voor de NAC-spelers komt er!'

BREDA - Het liefst had hij de 110.000 euro winstpremie contant uitgedeeld aan de spelers van NAC, maar dat leek multimiljonair Salar Azimi toch niet zo verstandig. "Om nou met een koffer vol met geld over de Grote Markt te lopen, dat leek me niet handig", lacht hij. Hij had de spelers een premie van 110.000 beloofd als ze zouden promoveren.

Nu dat gelukt is, moet hij dus met geld over de brug gaan komen. "Ik denk dat de club mij een factuurtje stuurt. Dat is veiliger en zo kan het natuurlijk ook", vertelt de Zeeuw. "Ik heb al geregeld met de club dat het goedkomt."



Bij de beloofde winstpremie zat overigens ook een voordeeltje voor hem zelf: zijn Hotel de Elderschans wordt de broeksponsor van NAC. "Dat was onderdeel van de deal. Tot eind volgend seizoen staan we op de broek."



Salar Azimi is maandagmiddag uiteraard ook op de Grote Markt in Breda. "Jaaahaaa, natuurlijk ben ik erbij!", vertelt de trotse fan. Hij was zondagavond ook al bij de huldiging op parkeerplaats P5 bij het Rat Verlegh Stadion . Daar werd hij door de fans letterlijk op handen gedragen.