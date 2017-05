Instorten parkeergarage Eindhoven Airport kost al snel 20 miljoen euro, 'maar BAM kan dat hebben'

EINDHOVEN - De schade van de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport kan oplopen tot zo’n 20 miljoen euro. Dat schat analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen. Bouwer BAM zal in eerste instantie hiervoor opdraaien, maar kan het hebben, volgens de analist.

Zaterdagavond stortte een deel de parkeergarage in aanbouw in. Niemand raakte gewond. Eerder op de dag was nog gewerkt in het pand, maar toen een deel instortte, was iedereen al weg. Doordat de stroom uitviel, hadden uitgaande vluchten enige vertraging.



Schade is meer dan alleen het gebouw

“De schade is niet alleen het opnieuw bouwen van de garage”, zegt Jos Versteeg. “Er zijn auto’s beschadigd op de parkeerplaats, het vliegveld mist inkomsten van de garage en BAM levert de garage te laat op."



De parkeergarage is in verhouding een klein project voor bouwer BAM, volgens Versteeg. “Elk groot bouwbedrijf heeft een speciale pot voor dit soort situaties. Het bedrijf zegt dat het instorten van de garage geen invloed heeft op het bedrijfsresultaat.”



Wie is aansprakelijk?

Maar de grote vraag is wie nu aansprakelijk is voor het instorten? “Dat kan nog een hele klus worden”, zegt Versteeg. “Dat kan BAM zelf zijn, het kan een fout van een onderaannemer zijn. Maar als het een ontwerpfout is, dan is het architectenbureau mogelijk aansprakelijk. Het kan jaren duren voordat dit duidelijk is.”



Intussen is BAM begonnen met het onderzoek naar het instorten van de garage. Een groep medewerkers van het bedrijf is daar voor vrijgemaakt, zegt een woordvoerder.