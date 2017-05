100 jaar na zijn geboorte fascineert JFK nog steeds

DRUNEN - Liefdevol haalt Edward Haring uit Drunen het kleine boekje uit het plastic zakje. "Hier ben ik echt trots op. Dit is een boekje met de speech die Kennedy hield bij zijn inauguratie." Maandag is het 100 jaar geleden dat de legendarische Amerikaanse president werd geboren en zijn leven fascineert mensen nog steeds.

Zo is de persoonlijke verzameling van Edward Haring uit Drunen over JFK behoorlijk uit de hand gelopen. Thuis heeft hij een museumpje. Tot en met 17 juni laat hij zijn verzameling zien in de bibliotheek in Drunen.



Moord niet centraal

Aan de wand hangt een beduimelde en vergeelde Haagsche Courant met een grote kop uit 1963. 'Kennedy vermoord'. Maar de moord op Kennedy staat niet centraal op de tentoonstelling van Haring. "Het moest echt over zijn leven gaan, zijn jonge jaren. Wie wist bijvoorbeeld dat zijn moeder in Nederland op school heeft gezeten?"



De obsessie van Edward met JFK begon al op de basisschool. Hij gaf een spreekbeurt over de president. "De moord op JFK deed de wereld wankelen. Hij was een president van hoop en vernieuwing. Ik werd heel erg nieuwsgierig naar de persoon."



Een nieuwe Kennedy

Volgens Haring kan het huidige politieke wereldtoneel wel een leider als Kennedy gebruiken. "Je ziet dat mensen hun vertrouwen in politici helemaal kwijt zijn. Iemand als Kennedy had dat kunnen herstellen."



De bewondering van Haring voor Kennedy is grenzeloos. Hij reist naar alle plekken waar Kennedy is geweest. En tast soms flink in de buidel om zijn verzameling aan te vullen.



Een verliefde prinses?

Kennedy was in 1937 in Nederland. Ook reisde prinses Beatrix op 25-jarige leeftijd af naar de Verenigde Staten om hem te ontmoeten. "Ze kreeg geen hap door de keel," lacht Haring. "Ze was helemaal gefascineerd door het gesprek met hem."



Misschien ook een beetje verliefd? "Waarschijnlijk wel," zegt Haring. "Kennedy deed het erg goed bij de vrouwen." De vraag is of hij de 100-jarige leeftijd ook bereikt zou hebben. Die kans is volgens Haring wel aanwezig. De moeder van JFK werd 104 jaar oud.