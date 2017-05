Nog nooit zo warm op 29 mei, hitterecords verbroken

EINDHOVEN - Het is de warmste 29 mei ooit. In onze provincie gaat Eindhoven met het record aan de haal. Maandagmiddag om 15:00 uur bereikte de thermometer een temperatuur van 32.2 graden. Het oude record stamt uit 1999, toen werd het in Eindhoven 29.4 graden.

Zulke hoge temperaturen in de maand mei is enorm bijzonder en komen niet heel veel voor. Toch werden maandag oude records verbroken. Volkel volgt Eindhoven met 32.1 graden. In het westen van de provincie werd het iets minder warm. De thermometer in Woensdrecht tikte net geen dertig graden aan, maar 'slechts' 29.3 graden. De temperaturen zullen in heel de provincie nog iets oplopen door de aanvoer van warme lucht.



Het is uniek dat het zó warm is in de maand mei. Even leek het erop dat we de eerste hittegolf van het jaar te pakken hadden. De hittegolf ging aan onze neus voorbij doordat het op zondag 'slechts' 27.9 graden werd. De onweersbuien van zaterdag op zondagnacht zorgden ervoor dat het flink afkoelde.



Winterjas

Op 29 mei 2013 was het nog dikkejassenweer. Toen liep bijna iedereen met 11,7 graden nog met zijn winterjas aan.