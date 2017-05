Breda huldigt NAC, kijk hier live mee

BREDA - Het is volle bak voor NAC op de Grote Markt in Breda. De Bredase supporters zijn maandagmiddag massaal uitgelopen om hun helden toe te juichen en te springen voor NAC na de promotie naar de eredivisie. De spelers van NAC en de trainersstaf verschijnen waarschijnlijk kort na vier uur op het bordes. De huldiging is live te volgen bij Omroep Brabant.

De Grote Markt is vol en is inmiddels afgesloten. De supporters worden doorverwezen naar het Kasteelplein waar een grooot scherm hangt.Op de Grote Markt zijn onze verslaggevers op de been en die houden je op de hoogte van het feest. De Bredase ploeg versloeg in de play-offs NEC uit Nijmegen en dwong daarmee promotie af naar de eredivisie.De zinderende Grote Markt deint in afwachting van de komst van de selectie van van links naar rechts. Alle supporters zingen uit volle borst mee: "Als we gaan dan gaan we met z'n allen".

Burgemeester Paul Depla heet de de supporters vanaf het bordes de supporters van harte welkom. "De Grote Markt en NAC horen bij elkaar. We zijn blij om weer terug te zijn. Vandaag is het code geelzwart", zei Depla waarna de spelers het bordes opkwamen. De selectie zong het clublied uit volle borst met de supporters mee. Daarna volgt het onvolprezen 'Overal waar we komen", waarbij de selectie samen met supporters heen en weer zingen. En natuurlijk komt ook 'er staat een horse in the field', komt voorbij. Het lied refereert aan Engelse verdediger James Horsfield.



De supporters kijken uit naar de terugkeer in de eredivisie. "Mooi dat de derby tegen Willem II komend seizoen weer op het programma staat", zegt een van de supporters.