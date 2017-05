Johan Vlemmix door 8 vrouwen afgeslagen [FILMPJE]

EINDHOVEN - In de politiek, in een reuzenrad en in een kippenhok wist Johan Vlemmix de afgelopen tijd de aandacht op zich gericht te krijgen. Maar maandag is hij weer een stapje verder gegaan. Hij liet zich als piñata ophijsen, waarna acht oudere vrouwen met stokken snoep van hem afsloegen. Hij heeft volgens zijn tweet een zekere weddenschap verloren, maar dat mag de pret niet drukken.

Een piñata is een felgekleurde figuur, meestal gemaakt van papier-maché, die traditioneel gevuld is met zoetigheden, vruchten en cadeaus. In dit geval is deze felgekleurde figuur natuurlijk Vlemmix. Hij is niet gemaakt van papier-maché, maar wel bewapend met een selfiestick om alles vast te leggen.



Vlemmix geniet ogenschijnlijk van de klappen die hij moet incasseren en roept herhaaldelijk in de video 'Ik ben een piñata'.