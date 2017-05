Rosada Fashion Outlet wil groeien naar 2 miljoen bezoekers per jaar

ROOSENDAAL - Rosada Fashion Outlet in Roosendaal wil binnen vijf jaar groeien van de huidige 1,6 miljoen naar 2 miljoen bezoekers per jaar. Dat maakte de nieuwe eigenaar McArthunGlen maandag bekend. Dit bedrijf is Europees marktleider op het gebied van designer outlets en ook eigenaar van het zeer succesvolle outlet center in Roermond.

Zo wil het nieuwe Rosada veel meer gaan samenwerken met de Roosendaalse binnenstad en het naastgelegen recreatiegebied De Stok.



Kabelbaan

Er bestaan zelf eerste plannen voor een kabelbaanverbinding het stadscentrum, Rosada en De Stok. Volgens centrummanager Francois Peeters kunnen de drie gebieden elkaar versterken bij speciale evenementen, zoals een schaatsbaan op de Nieuwe Markt tijdens de Kerstperiode.



De verwachting dat er ook nieuwe grote merken naar Rosada komen, maar daar wordt nu nog marktonderzoek naar gedaan. Daarbij wordt ook zeker gekeken naar de behoefte van Belgische bezoekers, want die geven gemiddels 30 procent meer geld uit dan Nederlanders die naar Rosada komen.