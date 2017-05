Visarend in de Biesbosch krijgt kleintjes: 'Kolonisatie lijkt een feit'

WERKENDAM - Het is feest in de Biesbosch. Voor het tweede jaar op rij hebben de visarenden daar jonkies gekregen. “Voor het tweede jaar op rij succes!”, twittert Boswachter Thomas van der Es. Hij is blij, want het ziet er naar uit dat de visarenden in de Biesbosch blijvertjes zijn.

Hoeveel het er zijn, is nog niet bekend. Boswachter Thomas van de Es: “Daar durf ik nu nog niets over te zeggen. We hebben twee paren waarvan we bij één paar zeker weten dat er jongen zitten, maar ik denk dat er ook bij het tweede paar al beschuit met muisjes gebracht kunnen worden. Maar ik hou nog even een slag om de arm. Maar we hebben al wel duidelijk voergedrag te zien,” vertelt van der Es.



Eetgedrag

“De vogels gaan vis op het nest eten, maar halen dan ook kleine stukjes vis uit een grotere vis. Ze hangen dan ver naar voren. En dat soort gedrag is tekenend voor de gebroken eieren,” aldus de blije boswachter.



Vorig jaar was het voor het eerst dat er een visarend in Nederland broedde . Dus dat er kleine visarendjes worden geboren is niet zo heel speciaal. Maar dat het voor de tweede keer gebeurt, zegt wel wat. “Voor het tweede jaar en dan ook nu op twee plekken! Kolonisatie lijkt een feit. Zolang er visarenden bij komen, is de kans groot dat ze ergens anders in de Nederland ook een plekje gaan zoeken om te broeden.”De Boswachter denkt dat er ook in andere gebieden in Nederland in de toekomst visarenden gaan broeden.