Deze dief steelt van schoolkinderen... wie kent hem?

DEN BOSCH - Alle diefstallen zijn natuurlijk per definitie verkeerd, maar als je steelt van kinderen op een school ben je wel erg diep gezonken. Een man in Den Bosch deed het. Hij verschafte zich toegang tot een kleedkamer en nam verschillende spullen mee.

De man is maandag te zien op camerabeelden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Hij draagt een rugzak, maar is geen leerling. Hij sluipt een kleedkamer in en even lijkt zijn hele plan in de soep te lopen: de man wordt opgesloten door een medewerker.



Tassen doorzoeken

Toch wordt hij niet gezien. Ook niet als de deur later weer van het slot wordt gehaald door iemand van de school. In de tussentijd heeft hij alle kans gehad om de tassen van de leerlingenĀ in de kleedkamer te doorzoeken. Hij steelt onder andere geld en een iPhone. Wie herkent deze dief?