Opgelicht: iPhone weg én geen centen ervoor terug

TILBURG - Je wilt een iPhone verkopen via Marktplaats. Je vindt een koper en spreekt daarmee af. Maar later kom je erachter dat er betaald is met vals geld. Dat is zuur: iPhone weg én er niks voor teruggekregen. Het overkwam een man in Tilburg.

Wat de twee jonge kopers van de telefoon echter niet wisten, is dat de man camera’s in huis heeft hangen. De twee oplichters staan op beeld. Dat is maandagavond te zien in opsporingsprogramma Bureau Brabant.



Controleren

Volgens de politie gebeurt het vaker dat mensen op deze manier worden opgelicht via sites als Marktplaats. De politie geeft nog een tip om oplichting tegen te gaan. Vaak gaat het bij vals geld om briefjes van vijftig. Deze zijn eenvoudig te controleren door ze nat te maken. Gaat de inkt lopen of lekken? Dan is het biljet vals.