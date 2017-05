Overvallers gaan ervandoor met de auto van het slachtoffer in Best

BEST - Enkele tientjes en een telefoon. Dat was de buit die twee overvaller meenamen na een overval op klaarlichte dag in een woning in Best. De overvallers gingen er vervolgens met de auto van het slachtoffer vandoor. Een traumatische gebeurtenis voor de bewoner.

Het slachtoffer smeekte de overvallers eerder nog om zijn laptop te laten staan. “Niet m’n laptop, asjeblieft”, is te horen in de reconstructie maandagavond bij opsporingsprogramma Bureau Brabant. Wonder boven wonder zetten de overvallers inderdaad de laptop netjes terug.



Paar tientjes

Wel gaan ze er vervolgens met zijn telefoon vandoor en een paar tientjes. Geen flinke buit dus. De politie vraagt zich dan waarom de mannen uitgerekend deze woning uitkozen om te overvallen.



De dieven gaan er er met de zwarte Toyota van het slachtoffer vandoor. Op de Galmheuvel in Best botsen de overvallers nog op een geparkeerde auto, maar ze weten te ontkomen.



Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen. De eerste dader is getint, rond de 25 jaar oud, 1.70 meter groot en heeft een snorretje. De tweede dader is blank, ook rond de 25 jaar, ongeveer 1.80 meter en droeg een blauwe jas. Mensen die iets gezien hebben, kunnen contact opnemen met de politie.