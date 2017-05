Brabant wordt echte festivalprovincie: landelijk op de derde plaats

EINDHOVEN - Het gaat goed met de festivals in onze provincie. Organisatoren en bezoekers weten Brabant goed te vinden als het gaat om film, food en muziekevenementen. Dat blijkt uit de 'Festival Atlas 2016' van de Hogeschool van Amsterdam.

Met 252 festivals staat Brabant op de derde plaats in de atlas. Op plaats een en twee staan Noord-Holland en Zuid-Holland. Maar als we alleen kijken naar het aantal muziekfestivals, dan staat Brabant op de tweede plaats in de lijst.

Drukste festivalstad

Eindhoven staat bovenaan als het gaat om de steden waar het meest georganiseerd wordt. Gevolgd door Tilburg en Breda op een gedeelde tweede plek. En de Brabantse festivals zijn bepaald geen eendagsvliegen. Maar liefst 79% komt jaarlijks terug.



Trouw publiek

De meeste festivals zijn niet gratis. De toegangsprijs voor een kaartje kan behoorlijk hoog zijn. Maar het weerhoudt mensen er niet van om trouw naar festivals te blijven gaan. Want 24%, dus bijna een kwart, bestaat al langer dan tien jaar.



De Hogeschool van Amsterdam is in 2015 begonnen met het maken van een Festival Atlas. Het doel is om de culturele, sociale en economische betekenis van festivals in ons land in kaart te brengen.