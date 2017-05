Guus Meeuwis kruipt in de huid van Elvis Presley: 'Het is wel goed ons moeder'

TILBURG - Gelukkig hebben wij de beelden nog: Het zijn beelden uit het voorjaar van 2011 en op die beelden is te zien hoe Guus Meeuwis zich een enorme vetkuif laat aanmeten. De visagiste had destijds nogal wat bussen haarlak nodig om hem een centimeters hoge en stevige vetkuif te geven die hoort bij een rock & roll legende als Elvis Presley. In april 2011 werd in Abcoude een deel van de stadionfilm opgenomen, die Meeuwis traditiegetrouw op grote schermen vertoond bij de start van zijn concerten. Zes jaar voor het verschijnen van de hitsingle Wat zou Elvis Doen, kroop Guus in de desbetreffende stadionfilm al letterlijk in de huid van... Elvis Presley.

Die bijzondere beelden van toen, waarin Guus Meeuwis het Elvis Presley nummer That’s all right, mamma, al rockend improviseert tot ‘Het is wel goed, ons moeder’ is anno 2017 uitgegroeid tot iets zeer bijzonders. Want Meeuwis nieuwste hit ‘Wat zou Elvis doen’ is geïnspireerd op het leven en de muziek van Elvis . “Ik vond Elvis leuk. Hoewel die natuurlijk ook genoeg mindere keuzes heeft gemaakt.”



Groots stadionfilm

De stadionfilm van toen was een muzikaal inkijkje in de familie Meeuwis. “Die muzikale geschiedenis begint bij de rock & roll uit de jaren vijftig en zestig tot nu”, zei Meeuwis in 2011 voor onze camera. Niet wetende dat hij zes jaar later de muziek en het leven van Elvis onder meer als inspiratiebron zou gebruiken.



Graceland

Het is al weer een paar weken geleden dat Guus een roadtrip maakte door Tennessee in Amerika. “De steden Nashville en Memphis zijn natuurlijk doordrenkt van muziek en om inspiratie op te doen voor mijn nieuwe album wilde ik dat eens van dichtbij ervaren.” aldus Meeuwis.



Dat Guus in Memphis ook Graceland bezocht ligt voor de hand. De laatste dagen van de reis werden doorgebracht in een studio om nieuwe liedjes op te nemen waaronder het op Memphis geïnspireerde ‘Wat zou Elvis doen’.



'Komt wel goed ons moeder'

Dat Meeuwis een groot fan is van het werk van The King of Rock & Roll liet hij zes jaar geleden in 2011 ook al zien met de Brabantse vertolking van That’s all right, mamma. Gelukkig hebben wij de beelden nog.



'Wat zou Elvis doen', staat volgende week ook op de playlist van de Groots met een zachte G standionconcerten in Eindhoven.