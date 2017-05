BAM gebruikt drones bij onderzoek naar instorten parkeergarage Eindhoven Airport

EINDHOVEN - BAM is gestart met het onderzoek naar het instorten van de nieuwe parkeergarage bij Eindhoven Airport. Het bouwbedrijf maakt hierbij gebruik van drones om het terrein goed te kunnen bekijken.

Het bedrijf wil achterhalen hoe het komt dat een deel van de nieuwe garage zaterdagavond instortte. Een groep medewerkers is vrijgemaakt voor het onderzoek.



Geen gewonden

Niemand raakte gewond bij de instorting. Eerder op de dag werd er nog gewerkt in de garage, maar op het moment dat het gebeurde, was iedereen vertrokken. Wel viel de stroom uit waardoor uitgaande vluchten enige vertraging hadden.



Jos Versteeg, analist bij Theodoor Gilissen, schat dat de schade kan oplopen tot zo’n 20 miljoen euro. Volgens hem zal BAM hier in eerste instantie voor opdraaien.



