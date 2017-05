Verbijstering over onthullingen Woenselse Poort: mogelijk kamerdebat

EINDHOVEN - De SP-fractie in de Tweede Kamer gaat dinsdag een kamerdebat aanvragen over de toestanden in de Woenselse Poort. Intussen komen de eerste verbaasde reacties binnen van kamerleden, advocaten en de vakbond.

SP-kamerlid Michiel van Nispen kondigde maandag meteen aan de kwestie op de politieke agenda te willen, na nieuwe onthullingen van Omroep Brabant. Uit vertrouwelijke documenten blijkt dat er zwaardere TBS-ers naar Eindhoven kwamen dan het personeel aankon.



Kamerleden zeggen dat ze jaren terug al waarschuwden voor bezuinigingen op de TBS-klinieken. Michiel van Nispen uit Breda spreekt van een 'slecht beeld' dat opdoemt uit het verhaal over de Woenselse Poort.





D66-kamerlid Maarten Groothuizen schrijft dat zijn partij altijd heeft gewaarschuwd voor een opeenstapeling van bezuinigingen. 'De problemen bij de Woenselse Poort zijn een gevolg van beleid, waarbij financiën zwaarder wogen dan de belangen van de samenleving, het personeel van de Woenselse Poort en TBS-ers. Hierdoor zijn mensen bij de Woenselse Poort geplaatst die daar niet thuis hoorden. Heel onverstandig'.Ook de eerste reacties uit de advocatuur komen binnen.Sebas Diekstra staat als advocaat ook nogal wat TBS'ers bij. Hij zegt 'verbijsterd' te zijn. Het lijken wel toestanden zoals je deze in een bananenrepubliek verwacht bij private justitiële instellingen. De directie lijkt een zeer kwaadaardige rol te hebben vervuld. Er zijn onverantwoorde risico's genomen en deze hebben klaarblijkelijk geresulteerd in ernstige, althans meer geweldsincidenten.Volgens Diekstra lijkt het er zelfs op dat het allemaal ging om financiële vergoedingen. 'Dat maakt het nog het meest kwalijk. Wat het ook zo ernstig maakt is dat men richting het ministerie deed also het allemaal goed ging en onder controle was, terwijl dat niet zo was'. Advocaat Diekstra pleit er voor om het werk van private instellingen als de Woenselse Poort over te dragen aan de overheid.Zijn collega Jan-Jesse Lieftink -maandag nog op bezoek bij een client in de Woenselse Poort- heeft het nieuws ook met verbazing gelezen. Hij noemde het 'schokkend' dat vertrouwelijke informatie bij Omroep Brabant is beland, door een fout bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. .Vakbondsman Michel van Erp van NU91 staat diverse personeelsleden bij die er werken.Hij denkt dat de Woenselse Poort op een 'lichtzinnige manier met de toestroom van TBS'ers is omgegaan en heeft het over ínschattingsfouten'.Reacties, tips? mail naar: dwp@omroepbrabant.nl