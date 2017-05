Chauffeur dodelijk ongeluk Breda weer vrij

BREDA - De 61-jarige vrachtwagenchauffeur die maandagochtend bij het fatale ongeluk in Breda was betrokken, is weer vrijgelaten. De man uit het Overijsselse Daarlerveen reed een 37-jarige fietsster en haar dochtertje aan. De vrouw overleefde het ongeluk niet. Het 4-jarige meisje bleef wonderbaarlijk genoeg ongedeerd.

De chauffeur is op het politiebureau verhoord en daarna vrijgelaten. Een politiewoordvoerder laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Daarna wordt de beslissing genomen of de man wordt vervolgd of niet.



Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De vrouw werd rond kwart over acht aangereden op de Academiesingel in Breda. De vrouw raakte zo zwaargewond dat de hulpdiensten haar niet meer konden redden. Ze was al ter plekke aan haar verwondingen overleden.



Meisje opgevangen

Het dochtertje zat in een fietsaanhanger en raakte niet gewond. Ambulancepersoneel heeft zich over het meisje ontfermd.