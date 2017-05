Waarom moest Bonnie St. Claire van het podium in Aalburg?

AALBURG - Boos, reageert de manager van Bonnie St. Claire, Hans van de Eerenbeemt, als we hem vragen naar de toedracht van een afgebroken optreden van Bonnie St. Claire, afgelopen weekend in Aalburg. Bonnie trad op tijdens de feestweek van voetbalclub Wilhelmina ’26 uit Wijk en Aalburg, maar dat optreden werd halverwege plotseling afgebroken. Op amateurvideo-beelden is te zien hoe Bonnie onder begeleiding van het toneel wordt gevoerd.

“Lieve schatten ik mag niet meer zingen”, zegt de zangeres nog in de microfoon waarna in de zaal een enorm gejuich opgaat. In het wereldje van de showbizz-journalisten doen inmiddels de vreemdste verhalen de ronde. Volgens SBS6 Shownieuws waren de zangprestaties van Bonnie zo slecht, dat het publiek het niet meer kon aanhoren.



De uit Best afkomstige oud Luv-zangeres José Hoebee laat maandagavond weten dat ze zich vreselijk zorgen maakt over Bonnie. “Ze was een hele goede zangeres, dit doet erg veel pijn.” Een woordvoerder van de feestweek (die anoniem wil blijven) zegt dat “er heel wat gebeurt is in de feesttent.” Bonnies manager wil absoluut niet reageren.



Koekoek het is zondag

Het AD meldt echter dat Bonnie plotseling moest stoppen vanwege de zondagsrust, die in de regio Aalburg strikt om middernacht van zaterdag op zondag ingaat. Op beelden is echter te zien dat tent nog bomvol staat en de zondagsrust blijkbaar nog ver weg is.



Altijd prijs met Bonnie

Het is niet voor het eerst dat een optreden van Bonnie St Clair in de regio Het Land van Heusden en Altena op een vreemde manier aan zijn eind komt. Een paar jaar geleden trad Bonnie ook op tijdens de feestweek in Almkerk. Ook hier werd het optreden halverwege onderbroken en ook hier hulde het management zich in rook of andere wolken.