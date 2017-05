Woenselse Poort overweegt stappen om 'geheime' info

EINDHOVEN - Tbs-kliniek De Woenselse Poort overweegt juridische stappen om de vertrouwelijke persoonsgegevens van tbs’ers en medewerkers terug te krijgen. Door een fout van justitie kwam de info op straat te liggen.

Omroep Brabant kreeg informatie in handen via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Door een fout bij de verstrekking kon Omroep Brabant een groot deel van de geanonimiseerde stukken alsnog lezen. Een tekst kopiëren en plakken in een tekstverwerker was voldoende.



Privacygevoelig

Door de fout heeft Omroep Brabant verschillende soorten documenten en privacygevoelige gegevens kunnen inzien. De Woenselse Poort overweegt nu stappen.



Omroep Brabant heeft besloten geen privacygevoelige informatie naar buiten te brengen.