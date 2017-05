Thijs sloop als 'cameraman' bij de huldiging van NAC naar binnen: 'Ik wist niet wat ik meemaakte'

BREDA - Tussen de NAC-spelers die worden gehuldigd op het bordes van het stadhuis staat ook Thijs uit Sint-Oedenrode als ‘cameraman’ mee te feesten. Hij mocht de overvolle Grote Markt niet meer op, dus waagde de student maar een poging om via een andere ingang het feest mee te pakken.

Thijs wilde dolgraag de huldiging van NAC Breda meemaken. Hij liep het stadhuis in en vertelde de beveiliger dat hij er was ‘om te filmen’. “We mochten meteen door. Toen liep er net een man van de organisatie op ons af, die bracht ons meteen naar het bordes”, aldus Thijs.





En daar stond Thijs dan tussen de feestende spelers. “Ik wist echt niet wat ik meemaakte. Het was echt super spannend”, vertelt de student. “We konden ook helemaal naar de derde verdieping om het van boven te filmen.”Ook de moeder van Thijs was het niet ontgaan. “Die had Omroep Brabant opgezet en zag mij opeens op de televisie”, vertelt hij met een brede glimlach. “Je ziet mij ook aan het einde van de livestream aan de telefoon met mijn ma.”