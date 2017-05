Flinke schuurbrand in Etten-Leur: 'Er waren knallen te horen'

ETTEN-LEUR - In een schuur aan de Paukeslag in Etten-Leur is maandagavond brand uitgebroken. Tijdens het blussen waren knallen te horen. Waar die vandaan kwamen, is niet bekend. De politie doet onderzoek.

Een getuige zegt dat agenten buurtbewoners op afstand hielden vanwege mogelijk explosiegevaar. Ook zou er een flink gat in de muur zijn geslagen. Een woordvoerder van de politie kan dit niet bevestigen. Wel zegt hij dat er een ‘paar knallen’ te horen waren.



'Kinderen uit huis gehaald'

In de woning bij de schuur waren volgens de getuige nog kinderen aanwezig. Zij zouden door de bewoonster en buurman uit het huis zijn gehaald, omdat de vlammen uitslaand waren.



De politiewoordvoerder meldt dat de brand snel onder controle was. Er wordt onderzoek gedaan naar waar de knallen vandaan kwamen en wat er in de schuur lag.