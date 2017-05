EOD doet onderzoek bij uitgebrande schuur in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet maandagnacht onderzoek bij de schuur die in brand stond aan de Paukeslag in Etten-Leur. Tijdens de brand waren knallen te horen. Waar die vandaan kwamen, is niet bekend.

Een getuige meldt dat het terrein is afgezet. Dit zou eerder op de avond ook het geval zijn geweest. Een politiewoordvoerder kon dit toen niet bevestigen. Hij gaf alleen aan dat er ‘knallen te horen waren' bij de brand en dat er onderzoek werd gedaan.



Duikflessen?

Buurtbewoners vertelden dat de bewoner een duikschool heeft gehad en dat er mogelijk nog duikflessen in de schuur stonden. Waarom de EOD ’s nachts nog onderzoek doet, is niet bekend. Ook is het nog steeds niet duidelijk wat er nu precies in de schuur lag.