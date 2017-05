Bliksem boven de nachtelijke hemel van Brabant [FOTO'S]

Spectaculair schouwspel in Kaatsheuvel (foto: Glenn Aoys)

EINDHOVEN - Met stevige onweersbuien die maandagnacht over de provincie trokken, kwam er een einde aan de tropische temperatuur van de afgelopen dagen. Het onweer ging gepaard met veel regen, hagel, flinke windstoten en bliksem. Resultaat: een flitsend schouwspel aan de nachtelijke hemel. En dat laatste leverde spectaculaire plaatjes op.

Het was heet, maandag in Babant. In het zuidoosten liep het kwik zelfs op tot 33 graden. Het KNMI gaf code geel af voor het overtrekkende onweer. 's Nachts trokken de zwaarste buien langzaam naar het oosten weg.





Dinsdag breekt vanuit het zuidwesten de zon door. Het oosten heeft 's middags nog kans op een bui. Het kwik klimt op tot een aangename 24 graden.