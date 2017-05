Voor de derde keer op pad zonder rijbewijs, auto in beslaggenomen

OSS - De politie heeft dinsdagochtend vroeg een 29-jarige automobilist uit Oss van de weg geplukt, omdat hij voor de derde keer zonder geldig rijbewijs rondreed.

Agenten controleerden de auto rond vijf uur op de Graafsebaan in Heesch. Omdat het al de derde keer was dat de man de fout in ging, is zijn auto in beslaggenomen.



Gekeken wordt of de Ossenaar de auto nog terugkrijgt, of dat hij 'm definitief kwijt is.