BMW in vlammen op in Tilburg, mogelijk brandstichting

TILBURG - Er kan weer een nieuw geval worden toegevoegd aan de reeks van autobranden de afgelopen tijd in Tilburg. Aan de Radiostraat ging in de nacht van maandag op dinsdag opnieuween auto in vlammen op.

Rond vier uur 's nachts kreeg de brandweer een melding van de brand. De BMW was niet meer te redden. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.



De afgelopen tijd zijn in Tilburg al zestien auto's in vlammen opgegaan in uiteenlopende wijken.



