School nog hele week dicht, te onveilig na gesprongen waterleiding

NISTELRODE - Alle 260 kinderen van basisschool De Beekgraaf in Nistelrode hebben de rest van de week vrij. De schade op de school is nog te groot nadat zondagavond een waterleiding sprong. Volgens directeur Gerard van Bergen is het te onveilig voor onderwijs in het gebouw.

De rest van de week wordt gebruikt om de school weer klaar te maken voor onderwijs. Een extra weekje vakantie voor de kinderen dus, voor het personeel is het aanpoten.



Controle brandweer

“De stroomvoorziening was uitgevallen. We dachten dat het meeviel, maar er blijken nog allerlei andere dingen nat te zijn. Dat moet worden gedroogd en daarna controleert de brandweer of het veilig is.”

Van Bergen sprak maandagochtend nog de hoop uit dat de kinderen dinsdag of woensdag weer naar school konden. Vervelend, aldus de directeur, maar er zit volgens hem ook een voordeel aan.



Opknappen

“We kunnen de tijd nu benutten om de hele school op te knappen zodat alle leerlingen volgende week naar school kunnen.”

De problemen ontstonden zondagavond. Een snelkoppeling van een waterleiding op de tweede verdieping sprong en zorgde voor enorme schade. De tweede verdieping stroomde vol water waardoor de vloer en het plafond daaronder doorweekt raakten.