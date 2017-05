Gasflessen en explosieven gevonden in uitgebrande schuur Etten-Leur

ETTEN-LEUR - In de schuur die maandagnacht uitbrandde aan de Paukeslag in Etten-Leur lagen gasflessen, brandstof en munitie uit de Tweede Wereldoorlog opgeslagen. Dat meldt wijkagent Johan Willemse via Twitter dinsdag.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het in ieder geval om 'conventionele explosieven' gaat. Of deze echt uit de Tweede Wereldoorlog afkomstig zijn en om hoeveel het gaat is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of de spullen legaal zijn verkregen. De politie komt later op de middag met een uitgebreide verklaring.



Tijdens de brand in de schuur maandagnacht waren knallen te horen. Buurtbewoners suggereerden dat die mogelijk afkomstig waren van duikflessen die in de schuur stonden. De eigenaar zou een duikschool hebben gehad.



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie doet dinsdag nog onderzoek in de schuur.