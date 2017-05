Veerle (20) is respectloos gedrag beu en biedt treinconducteur een colaatje aan

EINDHOVEN - 'Topper!' 'Je bent een schat.' 'Waren er maar meer mensen zoals jij.' Het is een greep uit de reacties onder het Facebookbericht van Veerle Dirksen (20) uit Eindhoven, gericht aan de NS. Na haar treinreis van Tilburg naar Eindhoven kocht ze spontaan een flesje cola voor de conducteur, die het bloedheet had en onderweg een aantal keer respectloos was behandeld. “Respect is ver te zoeken en dat moet veranderen”, schrijft ze.

Veerle is er een dag later ondersteboven van. Haar verhaal gaat rond op Facebook en daar is ze blij mee. Met de aanleiding echter niet.

Maandag reist Veerle met de trein van Tilburg, waar ze de lerarenopleiding Nederlands volgt, naar Eindhoven. Ze raakt aan de praat met een conducteur nadat hij op het station in Tilburg verwijtende blikken krijgt als een reiziger de trein niet haalt. Volgens de conducteur gebeurt dat vrijwel iedere dag dag en dat knaagt bij Veerle.

Scheldpartij

Op station Boxtel krijgt hij opnieuw de volle laag. “Een reiziger zei dat hij geen tijd had om een kaartje te kopen en dat de trein maar op hem moest wachten. Toen de conducteur aangaf dat dit vanwege de dienstregeling niet kon, werd hij meteen uitgescholden. Daar schrok ik enorm van.”

Ondertussen loopt de temperatuur in de trein flink op en Veerle ziet dat de conducteur daar last van heeft. “Hij had het zo warm. Ik vroeg nog waarom hij zijn jasje niet uitdeed, maar dat vond hij niet representatief.”

Flesje cola

In Eindhoven scheiden de wegen van Veerle en de conducteur. Hij wenst haar nog een fijne dag en dan rent Veerle in een impuls naar de kiosk. Ze koopt een flesje cola, rent terug naar de trein en geeft het aan de conducteur.



“Die blik in zijn ogen, hij was zo dankbaar. Het was maar een klein gebaar, maar ik ben zo blij dat ik het heb gedaan. Hij deed zijn werk goed en werd niet behandeld zoals het hoort.”

Gemopper

“Er wordt altijd maar gemopperd op de NS, terwijl ze dagelijks zoveel mensen vervoeren. Natuurlijk gaat er wel eens wat mis, maar volgens velen doen ze het nooit goed. Maar dat maak je ook mee met hulpverleners en docenten. Het kan echt niet hoe zij soms behandeld worden. Respect is ver te zoeken, dat moet veranderen”, vindt Veerle.

Ze hoopt met haar actie en het berichtje op Facebook zoveel mogelijk mensen te bereiken om haar boodschap te verspreiden. “Misschien is het te idealistisch, maar als ik later voor de klas sta zal ik dit mijn leerlingen altijd bijbrengen.”