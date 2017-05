De Rooi Pannen herdenkt Levi Thoonen (14) na fataal jetski-ongeluk

EINDHOVEN - Op scholengemeenschap De Rooi Pannen in Eindhoven is dinsdag een gedenkruimte ingericht voor Levi Thoonen, de 14-jarige jongen uit Helmond die zaterdagavond overleed bij een ongeluk met een jetski.

Levi was leerling van de school en zat in de tweede klas van het vmbo. De school laat in een verklaring op de website weten 'geschokt te zijn door het trieste bericht'.



Zoektocht met boten en helikopter

Het ongeluk gebeurde in de Maas bij het Gelderse Well. De jongen werd vermist, waarna er vijf kwartier lang in het water werd gezocht met boten en een helikopter. Toen hij werd gevonden, is nog geprobeerd hem te reanimeren maar het slachtoffer overleed ter plaatse. Volgens getuigen is hij waarschijnlijk overvaren door een waterscooter.



Een 26-jarige man uit Zaltbommel werd zaterdag aangehouden na het ongeluk. Hij zit nog vast.