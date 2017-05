Oude rotten in het vak bakken de lekkerste worstenbroodjes: 'Nu de jongeren nog'

EINDHOVEN - Je hoort het vaak: 55-plussers komen moeilijk aan een baan. Zitten ze eenmaal thuis zonder werk, dan komen ze bijna niet meer aan de bak. Ze zouden te duur zijn of te snel ziek worden. Bij Houben Worstenbrood in Eindhoven bewijzen ze dat je bedrijf wel degelijk goed kan functioneren met oude rotten in het vak.

Om zeven uur 's ochtends is het al gezellig druk in de bakkerij. De bakkers staan al grappend met elkaar worstenbroodjes te rollen. Eén van hen is Henk Smits. Hij kwam een paar jaar geleden werkloos thuis te zitten.



"Er ging een wereld voor mij open toen Bart naar me toe kwam met de vraag of ik hier kon komen werken", vertelt hij. "Dit is wat ik nog graag wilde. Iets kleinschaligs en het grote voordeel is dat ik niet meer 's nachts hoef te werken." Eén bakker begint namelijk om vier uur, de anderen om zeven uur. En voor een bakker is dat erg laat.



Eigenaar Bart Houben is blij met z'n 55-plussers. "Zij hebben veel plezier in hun werk, een bepaalde passie en vooral heel veel ervaring." En dat is bij een bakkerij die alleen maar worstenbroodjes maakt heel erg handig."Wij maken speciale worstenbroodjes. Vegetarische bijvoorbeeld of met lamsgehakt. Dan is een schat aan ervaring heel waardevol. Bakkers die echt mee kunnen denken wat voor deeg we moeten gebruiken en hoe lang we het moeten bakken. Dat is dan heel belangrijk."Henk is blij dat hij op deze manier gewoon nog lekker aan het werk kan. "Ik denk dat ik jongeren het ambachtelijke kan leren, het echte vakmanschap." En dat is ook wat eigenaar Bart graag zou zien."Uiteindelijk zijn jongeren de volgende stap. Dat is de toekomst. Als hier een jonge gepassioneerde bakker aanbelt wil ik zeker met hem in gesprek. Als we het productioneel gezien ook nodig hebben. Dan krijg je het principe van een leermeester met een gezel. Het zou mooi zijn als we dat hier kunnen realiseren."