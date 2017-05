Kelly ontvoerd en langdurig verkracht: 8 jaar cel en tbs in hoger beroep

DEN BOSCH - Twee mannen van 35 en 32 uit Eindhoven zijn dinsdag bij het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep veroordeeld tot 8 jaar cel voor de ontvoering en verkrachting van de jonge vrouw Kelly uit Turnhout, in 2012. De oudste verdachte krijgt daarnaast ook tbs met dwangverpleging.

De mannen moeten het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 20.000 euro betalen, waarvan 15.000 euro voor de geleden immateriële schade. Kelly, destijds 19 jaar oud, werd ruim vijf jaar geleden in de nieuwjaarsnacht op straat ontvoerd. Het tweetal sleurde haar in een auto, waarna ze werd mishandeld, bedreigd en aangerand.



Langdurig verkracht

Het slachtoffer werd daarna naar een flat in de Eindhovense wijk Achtse Barrier gebracht, waar ze door beide mannen meerdere keren werd verkracht. Daarna werd de jonge vrouw grondig schoongemaakt meten bijtende vloeistof, ook inwendig, om zo sporen te wissen. De mannen lieten haar uiteindelijk achter in Waalre.



DNA-sporen

De verdachten konden uiteindelijk worden achterhaald via DNA-sporen. De twee betoogden tijdens de behandeling van hun zaak dat dit DNA gemanipuleerd zou zijn, maar dat vond de rechter onzin.



De twee verdachten kregen eerder bij de rechtbank respectievelijk negen jaar cel en tbs en acht jaar cel. De verdachten gingen in hoger beroep. Twee weken geleden eiste justitie twaalf jaar cel en negen jaar cel met tbs.